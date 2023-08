Numery z których dzwonią oszuści - mamy zaktualizowaną listę. Uważaj, gdy dzwonią do ciebie te numery OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Każdego dnia gdzieś dzwonimy lub odbieramy połączenia. Ta powszechność telefonów sprawiła, że także oszuści upatrzyli sobie w tym “sposób na biznes”. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, aby nie dać się oszukać i stracić pieniędzy.Lista niebezpiecznych numerów na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Oszuści coraz częściej chcą wykorzystać nas by dostać się do naszego konta bankowego, dlatego w rozmowach telefonicznych musimy zachować czujność i nie dać się wciągnąć w ich grę, która prowadzi do utraty pieniędzy lub innych finansowych kłopotów. Przygotowaliśmy dla Was listę numerów telefonów, które użytkownicy zgłosili jako próby oszustwa.