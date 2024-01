Nowy wojewoda kujawsko-pomorski na sesji Rady Miasta Bydgoszczy. O czym mówił?

Śmieci, BBO, rowery

Zwrócił uwagę że wszystkie budynki UM są przygotowane do termomodernizacji. Dziękował też, że po działaniach urzędników za to, że śmieci w mieście są jednymi z najtańszych w Polsce i za wyrzucenie z miasta nieuczciwej firmy. - Oceniając BBO apeluję, żeby kilka minusów nie przysłoniło plusów - stwierdził. Wspomniał o Bydgoszczy jako rowerowej stolicy Polski i o Jarmarku Świątecznym. Bydgoszcz będzie międzynarodowym liderem w konferencji zarządzania kanałami rzecznymi.

Podziękował partii do niedawna rządzącej. - To wy nauczyliście żyć samorządowcom w świadomości ciągłej możliwości kontroli. To bagaż doświadczeń, który teraz mi się przydaje - stwierdził.

Priorytety wojewody

Priorytety nowego wojewody to m.in. rekultywacja terenów po dawnym Zachemie, żeby samorząd mógł liczyć na współpracę z administracją rządową. Dlatego powołał decyzje ds. Zachemu, którym dowodzi wicewojewoda Michał Koniuch. Kolejna ważna rzecz to trasa S10. Sztybel stwierdził: - To oczekiwania kontra rzeczywistość; wnioski o wydanie ZRiD zapowiedziano w lipcu, ale pojawiły się one w urzędzie wojewódzkim dopiero w listopadzie, już po wyborach. Na dziś są tylko dwa kompletne wnioski.

- Dla mnie patriotami są ci którzy pamiętają o Żołnierzach Wykletych, ale także osoby LGBT, osoby o różnych wyznaniach - stwierdził wojewoda kujawsko-pomorski. - Flaga biało-czerwona jest olbrzymia, zmieścimy się od nią wszyscy.