Nowoczesny sprzęt zakupiony przez WOŚP trafił do szpitala Biziela w Bydgoszczy

- To urządzenie umożliwia nam prowadzenie resuscytacji dziecka tuż po urodzeniu, które cały czas jest połączone z matką i zachodzi wymiana gazowa w łożysku - wyjaśnia dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. UMK, kierownik Kliniki Neonatologii.

Urządzenie o nazwie LifeStart Inspiration trafiło do Kliniki Neonatologii w szpital Biziela. Służy do resuscytacji noworodków na zachowanej pępowinie.

- Niewiele ośrodków w Polsce dysponuje takim sprzętem. Z tego co wiem, jesteśmy pierwszym szpitalem w Bydgoszczy, który ma LifeStart Inspiration. Nasze urządzenie jest gotowe do pracy, ale jeszcze go nie użyliśmy, bo na szczęście dzieci rodziły się na razie w dobrym stanie - mówi dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko.