Niskie temperatury zagrażają osobom bezdomnym. Straż Miejska w Bydgoszczy kontroluje punkt z tzw. mapy bezdomności

– Zgłoszenia w sprawie osób bezdomnych spływają do nas przez cały rok – mówi Arkadiusz Bereszyński, rzecznik bydgoskich strażników miejskich. Interwencje mają różny charakter. Część dotyczy przebywania bezdomnych na klatkach schodowych, w wiatach śmietnikowych czy ogródkach działkowych, inne osób nietrzeźwych. Do Straży Miejskiej w Bydgoszczy w 2022 roku najwięcej zgłoszeń wpłynęło w sprawie nieprawidłowego parkowania (ponad 50 procent). Na drugim miejscu były telefony od mieszkańców w sprawie osób bezdomnych – takich zgłoszeń było blisko 1800 .

Jesienią i zimą osoby bezdomne, z racji braku ogrzewanego schronienia, mogą znaleźć się w sytuacji, która będzie zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. Strażnicy miejscy zawsze oferują pomoc i możliwość przewiezienia do schroniska czy noclegowni, ale zwykle spotykają się z odmową . W ubiegłym roku takich przypadków było raptem osiem. W sytuacji, gdy patrol widzi lub wynika to z przeprowadzonej rozmowy, że dana osoba ma problemy zdrowotne, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe. Jeśli mieszkańcy zauważą bezdomnych, którzy potrzebują pomocy medycznej, najlepiej jeśli od razu zadzwonią na 112.

Każdy może pomóc

– Pomyślałam wtedy, że to jest tak proste, że czemu to się nie dzieje na naszych ulicach. To co w tym koncepcie mnie najbardziej poruszyło, to ilość zaufania społecznego, pełna dostępność. Akcja pozwala skorzystać z pomocy bez skrępowania, nie trzeba się nigdzie zgłaszać. Ważne jest, aby wieszaki były w dostępnych miejscach publicznych, gdzie łatwo dostarczyć odzież i skąd można ją bez problemu odebrać – wyjaśnia.