Niedziele handlowe 2023. Do której godziny mogą być otwarte sklepy 17 grudnia? Czy w Wigilię jest zakaz handlu? Michał Sierek

Niedziele handlowe w grudniu 2023 roku. Po zmianach w ustawie to 17 grudnia wypada ostatnia niedziela handlowa w tym roku. Archiwum Polska Press Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Przed nami ostatnia niedziela handlowa w 2023 roku. Sejm w pośpiechu nowelizował zapisy Ustawy o zakazie handlu - pod koniec listopada pracownicy nie wiedzieli do końca, w które niedziele będą mieli wolne, a w które będą musieli przyjść do pracy. Ostatecznie ustalono, że niedziele handlowe w grudniu przypadną na 10 i 17 grudnia. Co z Wigilią? Czy sklepy w ten dzień mogą być otwarte?