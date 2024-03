Niedziela Palmowa 2024 - co to za święto? To oznaczają palmy w kościele przed Wielkanocą Dominika Sobczyńska

Niedziela Palmowa, tak jak święta wielkanocne, jest świętem ruchomym. W 2024 roku przypada 24 marca i jest to ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Dla katolików to ważny okres w kalendarzu liturgicznym. W naszej galerii dowiesz się, co oznacza ten dzień i skąd wzięła się ta tradycja.