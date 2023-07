Na Bartodziejach ma powstać zielona strefa rekreacyjna. Tak będzie wyglądać! [zdjęcia]

Zielona strefa rekreacyjna na Bartodziejach. Tak będzie wyglądać!

W ramach inwestycji wybranej przez mieszkańców w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim przy ul. Żmudzkiej powstaną boiska do gry w korfball i streetball o poliuretanowej powierzchni wraz wyposażeniem, m.in. kosze i tablice do streetballa oraz kosze do korfballa, amfiteatr o konstrukcji murowanej do zajęć na powietrzu wraz z balustradą stalową oraz donicami, utwardzony plac z kostki betowej z wymalowaniami do gry w szachy ziemne.

W projekcie znalazła się także instalacja instalacja gniazd oraz oświetlenia do amfiteatru i stref odpoczynku. Przy ul. Żmudzkiej powstaną także nowe elementy małej architektury - ławki, komplet figur do szachów ziemnych oraz kosze na śmieci. W planach jest również posadzenie 118 krzewów i 126 bylin, które staną zieloną ozdobą strefy wypoczynku.

