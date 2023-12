Monitoring i położenie w centrum Bydgoszczy mają wpłynąć na dobre funkcjonowanie wind na rondzie Jagiellonów

– Obecnie na terenie miasta jest 7 wind w utrzymaniu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej: Bydgoszcz Błonie – 3, Bydgoszcz Leśna – 2 i Zygmunta Augusta – 2 . Koszty są różne. Wynikają z ich eksploatacji, konserwacji, ale też niestety z dewastacji urządzeń. Roczny koszt konserwacji i badań dla każdej windy to ponad 4000 zł – odpowiada „Expressowi Bydgoskiemu” Tomasz Okoński, rzecznik prasowy ZDMiKP.

Ten może jednak wzrosnąć, gdy dojdzie do dewastacji – w tym wypadku może to być od 500 do 2000 zł. Warto zauważyć, że takie sytuacje odróżniane są od awarii. Z punktu widzenia pasażerów komunikacji miejskiej nie ma jednak większego znaczenia powód. Jako przykład w dyskusji podawano Zygmunta Augusta oraz dworzec Bydgoszcz Wschód, gdzie problem niedziałających wind się często powtarza.

– Awarii jest niewiele – średnio 2 w skali całego roku. Gorzej niestety, gdy dochodzi do dewastacji: uszkodzenie przycisków, drzwi itd. Zakładamy, że na rondzie Jagiellonów częstych dewastacji nie będzie, gdyż teren będzie monitorowany i jest to jednak centrum miasta – stwierdza rzecznik drogowców.