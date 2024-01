MODrzew zbiera podpisy pod petycją dotyczącą pergoli przy Krakowskiej w Bydgoszczy. Apel o ochronę i prace konserwatorskie

– My, niżej podpisani – mieszkańcy, turyści i miłośnicy Bydgoszczy, składamy petycję w sprawie zabytkowej pergoli położonej na działce ewidencyjnej nr 32/2, będącej własnością Miasta Bydgoszczy. Pergola ta, będąca ważnym elementem dziedzictwa naszego miasta, obecnie doświadcza negatywnego wpływu prac związanych z przebudową kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych – czytamy w petycji.

MODrzew przypomina o tym, że we wrześniu w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że w związku z przebudową kanału deszczowego na ul. Krakowskiej pergola ma zostać rozebrana i odtworzona po zakończeniu prac budowlanych. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zadeklarowały wówczas, że prace prowadzone będą tak, aby nie ingerować w obiekt.

– Pomimo takiego zapewnienia, widzimy, że prowadzone prace mają wpływ na tą wyjątkową budowlę. Głębokie odwierty i praca ciężkiego sprzętu wpłynęły także na sąsiednie budynki – w trakcie prac domy „drżały w posadach”, popękały ściany i spadały półki ze ścian. Wykonawca przyznał, że ma to związek z przewiertami, zobowiązał się do pokrycia kosztów remontowych – przekazuje stowarzyszenie.

– Stwierdzono wtedy, że pergola, fragmenty muru oporowego, schody i fragment jezdni znajdują się w złym stanie technicznym i kwalifikują się do pilnej naprawy i renowacji . Ze strony Urzędu nie podjęto żadnych działań – czytamy w apelu. Petycja, którą można podpisać od końca listopada, na razie cieszy się umiarkowanym powodzeniem. Podpisały się pod nią 43 osoby.

– To wyjątkowy obiekt w Bydgoszczy. Nie ma dużo takich pergoli. Dawniej było dużo popularniejsze – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Marzena Błaszczyk, przewodnicząca zarządu stowarzyszenia MODrzew. – To bardzo malownicze miejsce. Obok jest kasztanowiec, pomnik przyrody. To punkt bardzo często fotografowany czy utrwalany na obrazach. Dobrze byłoby, gdyby odpowiednio się tym miejscem zaopiekować – dodaje.

Petycja dopiero zostanie wysłane do prezydenta Bydgoszczy. Przesłaliśmy prośbę o odniesienie się do niej do ratusza. Czekamy na odpowiedź.