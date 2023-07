Milionowa klientka NFZ zgłosiła się do oddziału w Bydgoszczy. Czekała na nią niespodzianka

Z pomiarów w Kiosku Profilaktycznym skorzystało więcej kobiet, bo 72 proc. i 28 proc. mężczyzn.

W sprawie pytań dotyczących skierowań na leczenie uzdrowiskowe przez ostatnie 12 miesięcy do bydgoskiego oddziału NFZ zgłosiło się ok. 15 tys. osób, tylko w 2023 r. - ponad 7 tys. osób.

- Obecnie okres oczekiwania na realizację skierowania na leczenie uzdrowiskowe to ok. 8 miesięcy. Rok temu było to blisko 18 miesięcy - podkreśla Anna Michałek.