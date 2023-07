Akcja "Bo tętni w nas dobro" na Wyspie Młyńskiej. Można było oddać krew i miło spędzić czas [zdjęcia]

Na Wyspie Młyńskiej, oczywiście, stanął krwiobus, w którym chętni mogli oddać krew.

- Lato to dla nas zawsze trudny czas z uwagi na wakacje i urlopy. Krwiodawców wtedy jest mniej - mówi dr nauk med. Katarzyna Gągola, zastępca dyrektora ds. medycznych w RCKiK w Bydgoszczy. - Dostawy krwi do szpitali nie są zagrożone, jednak, by rezerwy krwi były na zadawalającym poziomie, musimy systematycznie uzupełniać zapasy. Dziennie trzeba przebadać ok. 400 pacjentów, a około 300-350 osób musi oddać krew.