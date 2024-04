Mężczyźni o tych znakach zodiaku to łamacze serc. Nie dla nich związek z jedną kobietą - lista [26.04.2024]

Ci mężczyźni to najwięksi łamacze serc. Sekrety zdradza Wróżka Roma

Są przystojni, szarmanccy, elokwentni. Przebywając w ich otoczeniu możesz czuć się naprawdę wyjątkowo. Niestety, to tylko ich świetnie wyuczona gra pozorów. Niektórzy mężczyźni spod tych znaków zodiaku to prawdziwi łamacze serc. Według astrologów trudniej im o wierność. Skłonności do romansów, a przy tym i zdrad mają zapisane już w gwiazdach.

Mężczyźni o tych znakach są łamaczami serc. Z łatwością wdają się w romanse

Wierność nie leży w ich naturze. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi łamacze serc. To nałogowi podrywacze, którzy szybko się nudzą gdy dostają to, co chcą. Nie wierz w ich kłamstwa o wspólnej przyszłości. Dla nich najważniejsza jest zabawa...