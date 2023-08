Metamorfoza Jessici Ziółek. Tak się zmieniła była narzeczona Arkadiusza Milika - zobacz jej stare zdjęcia

Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik

Nie chcę być postrzegana przez pryzmat dziewczyny piłkarza, która nie robi nic poza dobrym wrażeniem. Zawsze odpowiadało mi bycie w cieniu Arka, chcę go wspierać w jego karierze sportowej, bardzo imponuje mi wysiłek, który w to wkłada. Ale w pewnym momencie on sam zauważył, że potrzebuję mieć coś tylko dla siebie, wiedział, że pasjonuje mnie moda i sam zaproponował mi kurs w szkole mody. Od dziecka interesowałam się modą, a gdy zamieszkałam we Włoszech, jeździłam na pokazy mody, Fashion Week. Gdy powiedziałam Arkowi, że chciałabym na poważnie zająć się projektowaniem, bardzo mnie wspierał. Dziś chętnie wychodzę do ludzi, opowiadam o swoich doświadczeniach, stylizuję i pracuję intensywnie nad własnym modowym projektem – mówiła jeszcze przed debiutem życiowa partnerka Milika.

Była Milika wydaje książkę o WAG's

"Każda chciałaby być z NIM. Wszystkie marzą, by być jak ONA. Szczupła, wysportowana, piękna, zadbana. Z kartą kredytową bez limitu. Z najdroższą torebką, w najekskluzywniejszych ubraniach, z wyrzeźbionym brzuchem, tysiącami followersów w sieci i... wielkim lękiem. W każdej chwili ta śliczna bajka może zamienić się w horror. WAGs - wifes and girlfriends - żony i dziewczyny piłkarzy. Ich mężczyźni są dla fanów piłki bogami. One na co dzień żyją z tymi bóstwami A ich życie to też gra, choć nie toczy się na boisku. Albo umiesz przestrzegać zasad, albo dostajesz czerwoną kartkę. I już zawsze będziesz gorsza. Dlatego zaraz po porodzie ruszysz na siłownię, żeby znowu mieć idealną figurę. I nikomu się nie poskarżysz, kiedy on prześpi się z inną. Byle cię dla niej nie zostawił. Książka dobrze znanej z rubryk plotkarskich dziewczyny zawodnika największych klubów na świecie. Byłej." - to fragment zapowiedzi książki Jessici Ziółek.