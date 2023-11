Meryem z serialu "Zranione ptaki". W tej roli Gizem Arikan - taka jest na co dzień

Serialowa Meryem, czyli Gizem Arıkan prywatnie. Kim jest?

Gizem Arıkan urodził się 10 lutego 1994 roku w Stambule. Piękna aktorka ma 168 cm wzrostu, waży 55 kilogramów i jest zodiakalnym Wodnikiem. Karierę aktorską rozpoczęła w 2016 roku, a polscy widzowie mają okazję oglądać ją w serialu "Zranione ptaki" w roli Meryem. Ten serial to trzeci z kolei, w którym wystąpiła Gizem Arıkan.

Serial "Zranione ptaki" emitowany będzie od poniedziałku do piątku. Premierowe odcinki oglądać będzie można o godz. 14:00 na antenie TVP1. Powtórki emitowane będą rano, o godz. 6.15 na antenie TVP1.

"Zranione ptaki" (tyt. oryginalny to "Yarali Kuslar" to turecki serial obyczajowy z 2019 roku.

"Zranione ptaki" to nie jedyna serialowa nowość na antenie Telewizji Polskiej. TVP zdecydowała się na wycofanie z ramówki seriali, które powstały w Rosji. To dlatego z anteny zniknął serial "Stepowa miłość". W serwisie VOD nie zobaczymy także "Kozackiej Miłości". Szefostwo TVP proponuje widzom nowy serial. To czeska produkcja pt. "Tajemnice rodu Valentów". Tę produkcję oglądać będzie można od 14 marca. Więcej w publikacji poniżej.