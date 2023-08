Mecz Trans MF Landshut Devils - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Mamy zapis relacji na żywo

LANDSHUT DEVILS - ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ

LANDSHUT DEVILS

9. Kai Huckenbeck - 1 (1,w,-,-,-,-)

10. Kim Nilsson - 14+2 (2,2,3,3,2*,2*)

11. Mariusz Hillebrand - 0 (0,-,-,w)

12. Jonas Jeppesen - 2 (1,d,d,0,-,1)

13. Dimitri Berge - 14+1 (0,3,3,2*,3,3)

14. Erik Bachhuber - 2+1 (1,1*,0)

15. Norick Bloedorn - 11+1 (2,2*,3,1,3,0)

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ:

1. Kenneth Bjerre - 9+1 (2*,1,1,2,3)

2. Mateusz Szczepaniak - 2+1 (2*,w,0,-)

3. Szymon Szlauderbach - 8 (3,3,2,0,0)

4. David Bellego - ns

5. Andreas Lyager - 9 (3,3,2,1,1)

6. Wiktor Przyjemski - 11+2 (3,3,1*,2,2*)

7. Olivier Buszkiewicz - 2 (w,1,1)

8. Benjamin Basso - 3+1 (0,2,1*,0)

Bieg po biegu:

1. Szlauderbach, Bjerre, Huckenbeck, Hillebrand 1:5

Para Polonii doskonale wystartowała. Szlauderbach uciekł do przodu, a Bjerre blokował ataki Huckenbecka.

2. Przyjemski, Bloedorn, Bachhuber, Buszkiewicz (w) 3:3 (4:8)

Dwukrotnie bieg został przerwany po upadkach Bachhubera na pierwszym łuku. Sędzia nie dopatrzył się jednak winy młodego niemieckiego zawodnika, a w drugim podejściu do rozegrania tego wyścigu niespodziewanie wykluczył Buszkiewicza. W trzecim podejściu do rozegrania tego wyścigu Przyjemski wyprzedził na trasie Bloedorna.

3. Lyager, Szczepaniak, Jeppesen, Berge 1:5 (5:13)

Od startu do mety świetna postawa polonistów!

4. Przyjemski, Nilsson, Bachhuber, Basso 3:3 (8:16)

5. Szlauderbach, Basso, Jeppesen (d), Huckenbeck (w/2min) 0:5 (8:21)

W pierwszym podejściu do rozegrania tego wyścigu wypadek na pierwszym łuku, upadli Huckenbeck i Szlauderbach. Niemiec z powodów zdrowotnych nie pojawił się na torze w powtórce.

6. Berge, Bloedorn, Bjerre, Szczepaniak (w) 5:1 (13:22)

7. Lyager, Nilsson, Buszkiewicz, Jeppesen 2:4 (15:26)

8. Berge, Szlauderbach, Basso, Bachhuber 3:3 (18:29)

9. Nilsson, Berge, Bjerre, Szczepaniak 5:1 (23:30)

Od startu do mety prowadzili zawodnicy "Diabłów". Bjerre waleczny, ale ponownie za rywalami.

10. Bloedorn, Lyager, Przyjemski, Jeppesen 3:3 (26:33)

11. Nilsson, Bjerre, Bloedorn, Basso 4:2 (30:35)

12. Bloedorn, Przyjemski, Buszkiewicz, Hillebrand (w) 3:3 (33:38)

13. Berge, Nilsson, Lyager, Szlauderbach 5:1 (38:39)