Marihuana, kokaina i kryształ 2-CB. Bydgoscy policjanci przejęli blisko 4 kilogramy narkotyków

Do aresztu trafił 23-letni mieszkaniec Bydgoszczy, którym zainteresowali się bydgoscy policjanci. Z ich ustaleń wynikało, że mężczyzna może posiadać znaczne ilości substancji zakazanych. W miniony poniedziałek, czyli 29 stycznia, w godz. przedpołudniowych funkcjonariusze skierowali swoje kroki do miejsca jego zamieszkania na osiedlu Leśnym.

Kluczowe okazały się szafka w pokoju oraz łóżko, gdzie ukryte były narkotyki. Zabezpieczyli tam 14 różnej wielkości worków próżniowych z suszem roślinnym oraz zbryloną substancją. Przeprowadzone wstępne badania narkotesterem wykazały, że to 3 840 gramów marihuany, ponad 74 gramów kokainy i kilkanaście gramów kryształu 2-CB. Przejęte środki narkotyczne zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego.

23-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci po zgromadzeniu materiału dowodowego przewieźli bydgoszczanina do prokuratury. Oskarżyciel poparł wniosek o areszt i skierował go do sądu. W środę, 31 stycznia sędzia po analizie akt sprawy tymczasowo aresztował mężczyznę na najbliższe 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.