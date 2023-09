Marcelina Ziętek i Piotr Żyła - tak wygląda ich kuchnia. "Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki"

Nowy dom Piotra Żyły i Marceliny Ziętek.

Nowy dom Piotra Żyły i Marceliny Ziętek znajduje się w Ustroniu.

"Nieruchomość jest urządzona w nowoczesnym stylu, oczywiście znalazło się miejsce na kominek, piękny taras, a w okolicy jest mnóstwo zieleni. Latem para ma do dyspozycji otwarty basen, w garażu stoją Mercedes, którym jeździ Marcelina i Subaru, ulubiona marka skoczka. Wiemy, że Piotr Żyła jest zwolennikiem ekologicznej energii, więc na dachu zamontował panele fotowoltaiczne" - podaje expressbydgoski.pl .

Zobaczcie, jak wygląda kuchnia Marceliny Ziętek i Piotra Żyły:

- W tym miejscu będą powstawać wszystkie pyszności dla naszej rodziny i najbliższych - wyznała Marcelina Ziętek i dodała: - Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki.

Z kuchni można się szybko dostać do spiżarni. Piekarnik postanowiła zamontować wyżej, by mieć większą kontrolę nad tym co w nim się dzieje. Lodówka i zmywarka w taki sposób są wkomponowane w kuchenne meble, że praktycznie ich nie widać.