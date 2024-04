Łowcy głów z KWP w Bydgoszczy ujęli poszukiwanego listem gończym dokładnie 5 lat po napadzie

Historia kryminalna mężczyzny jest dłuższa, bo już wcześniej był poszukiwany listami gończymi , wydanymi przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu, za unikanie kary więzienia w związku z zuchwałą kradzieżą i posługiwanie się dokumentem innej osoby. Wcześniej go zatrzymano i trafił do więzienia, ale gdy wyszedł, znów zaatakował.

Sprawa ma swój początek 5 lat temu. Dokładnie 4 kwietnia 2019 roku na jednej z ulic Grudziądza przypadkowy mężczyzna został napadnięty przez nieznajomego. Napastnik skopał go i zabrał mu telefon. Podejrzany w tej sprawie 22-latek z Grudziądza został zatrzymany. Był znany miejscowym policjantom z wcześniejszej przestępczej działalności.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu 20 listopada 2023 r. wystawił nakaz doprowadzenia go do więzienia. Miejscowy policjanci rozpoczęli poszukiwania, ale nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Po dwóch miesiącach, 1 lutego, wystawiono za 27-latkiem list gończy. Sprawą zainteresowali się kryminalni z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Bydgoszczy. W drugiej połowie marca przejęli ją do dalszego postępowania.