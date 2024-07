Liberto nowym bohaterem serialu Akacjowa 38. Zobacz, co wydarzy się po weekendzie [11.07.2024] JK

Czy Cayetana znajdzie w końcu prawdziwą miłość? Lipcowe odcinki Akacjowej 38 przyniosą odpowiedź na to pytanie.

Lipcowe odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się bardzo ciekawie. Wiemy już, co wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli po weekendzie. Cayetana będzie miała nowego adoratora, którym zostanie książę! Do Susany przyjedzie natomiast jej krewny o imieniu Liberto. Chłopak jest bardzo towarzyski i szybko nawiąże nowe znajomości. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie.