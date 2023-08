Legendarne utwory The Police i Stinga zabrzmiały na Wyspie Młyńskiej podczas "Rzeki Muzyki" w Bydgoszczy [zdjęcia]

Na scenie pojawili się Marta Król i Paweł Tomaszewski, którzy wraz z towarzyszącymi im muzyki, zaprezentowali najbardziej znane utwory zespołu i solowe jej lidera. Grupa The Police zapisała się w historii muzyki takimi utworami jak „Every Breath You Take”, „Roxanne „czy „Message in a Bottle”. Wciąż aktywnego Stinga, autora takich klasyków jak „Shape of My Heart” czy „Englishman in New York” nikomu nie trzeba przedstawiać.