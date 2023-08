Krzysztof Gawkowski apeluje, by Nitro-Chem został sprawdzony przez Najwyższą Izbę Kontroli

– W całej Polsce, w różnych województwach, znajdowane są tysiące pojemników, które mają naklejki Nitro-Chemu. Tak naprawdę nie mamy żadnej informacji oprócz oświadczenia spółki, że nie miała wpływu na to, jak wyglądał proces gospodarki tymi odpadami – stwierdził Krzysztof Gawkowski.

– Zakłady te przez lata były perłą w koronie bydgoskiej i kujawsko-pomorskiej zbrojeniówki, przemysłu chemicznego, chlubą całego województwa. W ostatnich latach mamy jednak do czynienia z zarządzeniem, które z jednej strony jest bardzo upolitycznione, a z drugiej woła pomsta do nieba – mówił na konferencji prasowej zwołanej pod zakładami Nitro-Chemu Krzysztof Gawkowski.

Jak mówił, dwa tygodnie temu złożył w tej sprawie interpelację do minister klimatu, ale na razie nie uzyskał odpowiedzi. We wtorek 2 sierpnia przedstawiciel Nowej Lewicy złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej do Najwyższej Izby Kontroli.