Kradli przewody telekomunikacyjne w Bydgoszczy, a potem sprzedawali je na złomie

- W wyniku intensywnej pracy kryminalnych z Błonia, jeszcze tego samego dnia 29-latek został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania w powiecie bydgoskim - dodaje kom. Kowalska. - Natomiast na terenie innej posesji w Bydgoszczy zabezpieczono samochód, który był wykorzystywany przez niego do dokonywania przestępstw. W pojeździe ujawniono piłę ręczną do obcinania przewodów. Ponadto, w tym samym czasie ustalono dwa skupy złomu, jeden na terenie Bydgoszczy, drugi w rejonie powiatu nakielskiego, gdzie sprzedawana była skradziona miedź. Potwierdziło się, od maja do listopada 2023 roku, zatrzymany łącznie sprzedał miedziany złom za kwotę 46 000 złotych.