KPEC w Bydgoszczy zmienił zdanie w sprawie dawnych kotłowni. Budynki nie idą na sprzedaż

Mieszkańcy pobliskich terenów, widząc, że budynki są przygotowane do przejęcia przez nowych właścicieli, zastanawiali się czy do sprzedaży faktycznie doszło. Jak się jednak okazuje, postępowań przetargowych w tej sprawie do tej pory nie uruchomiono, a nawet nie są one planowane. Ci, którzy obawiali się, że tereny w ich sąsiedztwie zostaną przejęte przez deweloperów, mogą odetchnąć z ulgą.