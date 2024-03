Kino Orzeł w Bydgoszczy zaprasza na 12. urodziny - co się będzie działo do 10 marca?

Kulturalne atrakcje rozpoczęły się już 8 marca. Pierwszy dzień urodzin kina zbiegł się z Dniem Kobiet. Z tej okazji w repertuarze znalazły się dwie pozycje z klasyki kina. Na początek widzom zaproponowano bardziej rozrywkową produkcję, czyli „Dziewczyna Piętaszek” Howarda Hawksa z 1940 r. Ta klasyczna screwball comedy, z mocnym emancypacyjnym wydźwiękiem, znalazła się na 19. miejscu w przygotowanym przez amerykański Instytut Filmowy rankingu najśmieszniejszych amerykańskich filmów wszechczasów. Drugiemu tytułowi daleko już było do lekkości, mowa raczej o kinie wagi ciężkiej – to film pt. „Opętanie” Andrzeja Żuławskiego. To ekstremalny body horror, z wybitną, nagrodzoną Złotą Palmą w Cannes kreacją Isabelle Adjani. Oba seanse poprzedzone były filmoznawczymi prelekcjami.

12. urodziny Kina Orzeł świętować można będzie również w sobotę i niedzielę, 9-10 marca. Co w repertuarze? Kliknij przycisk poniżej i przeczytaj.