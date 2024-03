Kilogram marihuany w mieszkaniu we Włocławku, w akcji policjanci z Bydgoszczy

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, przypuszczali, że 52-letni włocławianin posiada w miejscu zamieszkania niedozwolone środki. W ubiegłym tygodniu (7.03.2024) przyjechali więc do Włocławka, aby zweryfikować swoje ustalenia.

W mieszkaniu, gdzie udali się również policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, znaleźli znaczną ilość suszu roślinnego o charakterystycznym zapachu. Został on zabezpieczony do dalszych badań, a jego właściciel zatrzymany i przewieziony do włocławskiej komendy w celu wyjaśnienia sprawy.