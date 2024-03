Kandydaci na burmistrza Kcyni - znamy nazwiska. Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024

Trwa kampania wyborcza przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia . Już za kilka dni będziemy wybierali kandydatów na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, a także do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Druga tura wyborów samorządowych została zaplanowana na 21 kwietnia . Dotyczy to jednak tylko wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Aby do niej doszło, w pierwszej turze żaden z kandydatów nie może przekroczyć 50 proc. wszystkich ważnych oddanych głosów.

Kandydaci na burmistrza Kcyni

Godziny otwarcia lokali wyborczych

Większość osób uprawnionych do głosowania otrzyma cztery karty do głosowania, zawierające listy z kandydatami do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.