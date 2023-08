Już wkrótce w Bydgoszczy festiwal baśniowych atrakcji dla całych rodzin! Ruszyły zapisy

Festiwal otworzy w czwartek, 24 sierpnia, Teatr Chorea ze swoim show The Pinky Mouse Band (Teatr Kameralny, bilety). Ale propozycji kreatywnego spędzenia czasu dla całych rodzin nie zabraknie również za darmo, podobnie jak i atrakcji w wielu punktach Bydgoszczy.

- Ponownie wprowadzimy na bydgoskie ulice sztukę cyrkową, której na co dzień tak tu brakuje. Akrobatyka na najwyższym poziomie poruszy publikę podczas występów Arctic Ensemble (Finlandia) - Stary Rynek, 25. 08., g. 19 - czy Luki Palliniego (Włochy) - Wyspa Młyńska, 25.08., g.21 - prezentując wszystko to, co najlepsze, kiedy mowa o dziedzinie, jaką jest nowy cyrk - zachęca M. Perszutów. - Muzycznych wrażeń dostarczy nam z kolei, między innymi, Grupa MoCarta, zamykająca 27. bm. festiwalowy program biletowanym koncertem charytatywnym w Teatrze Kameralnym.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można na stronie festiwalu, https://pozytywkafundacja.pl. oraz na profilu www.facebook.com/festiwalpozytywka.