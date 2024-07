Joanna Garbos, córka Teresy Werner zachwyca urodą i doskonałą figurą. Odsłoniła tatuaż

Joanna Garbos - kim jest córka Teresy Werner?

Joanna Garbos, córka Teresy Werner, jest postacią, która może zainteresować nie tylko fanów śląskiej piosenkarki, ale także szerokie kręgi odbiorców. Jej życiorys jest dowodem na to, że nie ogranicza się tylko do roli "córki sławnej mamy". Pani Joanna przez pewien czas związana była z akademią, pracując jako nauczyciel akademicki na Politechnice Częstochowskiej. Obecnie jej ścieżka kariery prowadzi przez branżę farmaceutyczną.

Pani Joanna nie ukrywa swojej pasji do koni. Od 2020 roku jest szczęśliwą właścicielką wierzchowca, co z pewnością jest wymagające, ale i dające wiele satysfakcji zajęcie. Jej miłość do tych zwierząt podkreśla jej bliskość z naturą i aktywny tryb życia.

Kocha także mechaniczne konie...

Rodzinne więzi i dumna mama

Teresa Werner, znana piosenkarka, nie ukrywa swoich uczuć do córki Joanny. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" gwiazda śląskiej piosenki wyraziła swoją dumę i miłość do jedynaczki. "Staram się telefonicznie łączyć w wolnym czasie z córką, która mieszka w Częstochowie, z moją kochaną Asią. Jestem z niej tak dumna. Jak tylko o niej mówię, to się wzruszam. Ona też jest ze mnie dumna i jestem wdzięczna, że docenia to, co robię".