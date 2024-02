Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" - tak mieszka. Na zdjęciach jego sielanka z Gosią nadal trwa

Tak mieszka Jarosław Mergner z "Chłopaków do wzięcia". Mężczyzna jest szczęśliwie zakochany w Gosi

"Chłopaki do wzięcia" to serial emitowany na antenie stacji Polsat. Opowiada o losach mężczyzn, najczęściej z małych miejscowości, którzy marzą o miłości. Niektórzy z nich borykają się z problemami finansowymi, mieszkaniowymi, inni nałogami. Wielu z nich udało się odmienić życie, a nawet zakochać. Przykładem jest chociażby Jaruś, którego hasło "legancko" stało się kultowe dla widzów show. J

Cała Polska kibicuje relacji Jarusia i Gosi. Para niedawno świętowała rocznice ślubu. Byli na pysznej pizzy oraz kawie. Związek z Gosią sprawił, że Jaruś przestał już być "do wzięcia", przez co nie pojawia się już w odcinkach serialu. Na szczęście możemy liczyć na to, że ekipa "Chłopaków do wzięcia" pokaże widzom, co słychać u ich ulubieńców!