IPN w Bydgoszczy otworzył swoją bibliotekę. Ceny już od 5 złotych Krzysztof Wypijewski

Arkadiusz Wojtasiewicz

To już druga edycja wydarzenia pn. Dni Wydawnictwa IPN. Bydgoska księgarnia przy ul. Wincenty Teskowej 1 czynna będzie do piątku, 25 sierpnia w godz. 9.00-14.00. Potem dystrybucja przeniesie się do sieci.