Inżynier Miasta Bydgoszczy: "Jak o mnie nie słyszą, to znaczy, że dobrze pracuję"

– Na tej zasadzie to działa – jak o mnie ludzie nie słyszą, to znaczy, że ja dobrze pracuję, jeśli będą mieć o mnie informacje, to znaczy, że coś się złego zadziało – mówi z uśmiechem Andrzej Przybyła.

Nie wszystko widoczne gołym okiem

– Czasem ktoś widzi, że na budowie niewiele się dzieje, ale to nie tak, że tam nikt nie pracuje. Dlaczego jest jakaś przerwa? Bo znaleziono pod ziemią coś, czego nie było w dokumentacji. Tu wchodzą projektanci, którzy muszą pozbierać informacje, czyje są kable etc. – stwierdza Inżynier Miasta Bydgoszczy.

Bywa, że pewne terminy są przesuwane celowo – najpierw wykonywane są prace wodociągowe, następnie gazowe, a dopiero na końcu to, co najbardziej interesuje mieszkańców, czyli ulica. W ten sposób chce się uniknąć sytuacji, gdy po wykonaniu najbardziej „widowiskowego” fragmentu inwestycji, po roku czy dwóch konieczne będzie kolejne rozkucie, aby wykonać prace podziemne, co znów spowoduje utrudnienia.

– Może faktycznie warto więcej mówić o tym, co dzieje się wokół inwestycji. Może trzeba podawać bardziej szczegółowe informacje o tym, kto i co w danym momencie wykonuje oraz dlaczego, aby każdy wiedział, jak jest to złożony proces. Przyjmuję te uwagi do siebie – mówi Andrzej Przybyła.