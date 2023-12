Grała małą Zosię w serialu Rodzinka.pl. Dziś pełnoletnia Emilia Dankwa zachwyca urodą i figurą

Emilia Dankwa zagrała w serialu "Rodzinka.pl" koleżankę ze szkoły Kacperka (w tej roli Mateusz Pawłowski). Emilia jest córką montażysty Eryka Dankwy oraz redaktorki Moniki Dankwy.

