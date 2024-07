Gra Duygu w serialu Dziedzictwo (Emanet). Turecka piękność prywatnie zachwyca jeszcze bardziej JK

Komisarz Duygu to nowa bohaterka serialu Dziedzictwo. Piękna policjantka od razu zawróciła w głowie Alemu.Zobacz, jak turecka aktorka wygląda na co dzień >>> Emanet/YouTube Zobacz galerię (20 zdjęć)

"Dziedzictwo" to jedna z najchętniej oglądanych tureckich produkcji w Telewizji Polskiej. Niedawno do obsady uwielbianej telenoweli dołączyła piękna İpek Arkan, która wciela się w rolę komisarz Duygu. Co wiemy o utalentowanej aktorce? Zajrzeliśmy, jak serialowa Duygu wygląda na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia gwiazdy serialu "Dziedzictwo".