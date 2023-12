Fordońska w Bydgoszczy przejezdna, a problem pozostał. Czytelnik zwraca uwagę na problem ze studzienkami przy Bałtyckiej

Umową z firmą Trakcja na budowę dwóch mostów nad Brdą podpisano w lipcu 2021 roku – prace miały potrwać dwa lata. Roboty budowlane i zmiana organizacji ruchu rozpoczęła się we wrześniu. Wówczas zamknięto północną jezdnię ul. Fordońskiej. Prace na niej miały trwać do czerwca 2022 roku, a na południowej jezdni (bliżej rzeki) miały odbyć się w terminie lipiec-grudzień 2022 r. Terminy przesunęły się o rok. Roboty na południowym fragmencie zajęły wykonawcy ok. pół roku.

Gdy informowaliśmy o planowanym otwarciu ul. Fordońskiej, napisał do nas czytelnik, którego sama informacja ucieszyła, lecz miał pewne zastrzeżenia. – Na wysokości dawnej siedziby Inter-Cars, tuż za Galerią Arkadia, jest całkowicie zatkana studzienka. W czasie niewielkiego deszczu na całej szerokości jezdni tworzą się tam „zbiorniki retencyjne”, bo to już nie są kałuże, które są rozchlapywane przez pojazdy – stwierdza pan Janusz.