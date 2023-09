Ferit z serialu "Złoty chłopak" - gra go aktor Mert Ramazan Demir. Internauci: "Musisz być taki przystojny?"

Kim jest Mert Ramazan Demir?

Dorobek filmowy Merta Ramazan Demira

Mert Ramazan Demir ma wielu fanów wśród użytkowników Instagrama - jego profil śledzi 1,3 miliona osób. Mert Ramazan Demir wystąpił obok Damli Sönmez, Cansu Tosun i Ushana Çakıra w filmie „I Am You” w reżyserii Soni Nassery Cole - ten film wyświetlany był w kinach. Po nim zagrał główną rolę w miniserialu „Nadzy” w reżyserii Can Evrenol w 2020 roku, a następnie wystąpił w serialu „Nauczyciel” emitowanym na antenie FOX i tym serialem przyciągnął uwagę publiczności i twórców filmowych. Zagrał w filmie "Ufo", który można oglądać w serwisie Netflix (film jest również dostępny w Polsce). Teraz polscy widzowie mogą go również oglądać jako Ferita w serialu "Złoty chłopak".