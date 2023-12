Dziwne zwyczaje i tradycje na święta Bożego Narodzenia - co kraj, to obyczaj

Wydawałoby się, że tradycje bożonarodzeniowe wszędzie powinny być podobne i nawiązujące do religijnego wymiaru świąt. Otóż nie do końca! Zobacz jakie tradycje świąteczne obchodzone są w różnych państwach świata z okazji Bożego Narodzenia.Oto top 10 (i bonus) dziwnych zwyczajów bożonarodzeniowych ►

W Polsce mamy wiele zwyczajów bożonarodzeniowych, które celebrujemy podczas świąt - przystrajanie choinki, łamanie się opłatkiem, 12 potraw na wigilijnym stole, rozpoczęcie biesiady wigilijnej po wypatrzeniu pierwszej gwiazdki na niebie, wybaczanie sobie win, sianko pod obrusem... Wymieniać można by jeszcze długo. Te zwyczaje towarzyszą nam co roku i nie są dla nas żadnym zaskoczeniem. Przyjrzyjmy się bożonarodzeniowym zwyczajom w innych krajach - te mogą zaskoczyć i zdziwić. I to bardzo!

Oprócz zwyczajów bożonarodzeniowych, które wszyscy dobrze znamy, są takie, które nie przetrwały do obecnych czasów. Wśród zapomnianych zwyczajów i tradycji świątecznych naszych przodków, są te, związane z otwieraniem okien i drzwi wejściowych na oścież w czasie Wigilii. Kiedyś wierzono bowiem, że czas świąt to okres, kiedy łączą się światy żyjących i zmarłych. Otwarcie okien i drzwi pozwalało na wpuszczenie duchów zmarłych przodków do domu. Z kolei zanim pod strzechy na dobre trafiły choinki i związany z nimi zwyczaj ich strojenia, w dawnych polskich domach istniał ozdabiania podłaźniczki. Było to tzw. boże drzewko, a dokładniej gałąź drzewa, którą przystrajało się na święta.

Zwyczaje bożonarodzeniowe różnią się w zależności od kraju. To, co dobrze znane jest w kraju nad Wisłą, niekoniecznie będzie znane w Meksyku, Hiszpanii czy Portugalii. Tamtejsze zwyczaje z kolei są dla nas całkowicie obce i mogą wydawać się dziwne. Dla przykładu, w Japonii Boże Narodzenie nie jest obchodzone jako święto religijne. Aczkolwiek jest dość popularnym zwyczajem, który przywędrował do tego kraju z zachodu, podobnie jak walentynki i inne tego typu komercyjne wydarzenia. Podczas gdy my nie możemy doczekać się spotkania z rodziną przy świątecznym stole, Japończycy wybierają się w tym dniu na obiad do... KFC. Często należy długo czekać, aby zjeść tradycyjny kubełek kurczaka.

Zobaczcie, jakie tradycje bożonarodzeniowe obchodzone są w różnych miejscach na świecie. Wybraliśmy 10 "dziwnych" zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Top 10 dziwnych zwyczajów świątecznych:

