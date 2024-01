"Dziurawa Bydgoszcz" - nowy profil w mediach społecznościowych. Czy aż tak źle jest na drogach? Wojciech Mąka

To tereny dawnego Zachemu. Główna z ulic przejętych przez Bydgoszcz Dariusz Bloch

"Dziurawa Bydgoszcz" to nowy profil w mediach społecznościowych. Użytkownicy publikują zdjęcia dziurawych ulic w mieście. Nie wygląda to dobrze. Głównie chodzi o drogi, na których ulice są tylko łatane, a nie o nowe jezdnie. Miasto zapewnia, że dziury łata na bieżąco, ale główny kierunek to rewitalizacja całych ulic.