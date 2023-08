Dziś (1 sierpnia) w Bydgoszczy o godzinie 17.00 zawyją syreny alarmowe!

► To może Cię zainteresować: 1 sierpnia 1944 r. stanęli do walki o swoją stolicę, o Polskę. Podczas dwóch miesięcy przeżyli piekło. Po wojnie spotkali się w mieście nad Brdą. Powstańcy Warszawscy w Bydgoszczy. Z polskiego romantyzmu wzięli wszystko .

Godzina "W" - powstańcy chwycili broń 1 sierpnia o 17.00

Przypomnijmy, że 1 sierpnia 1944 roku w stolicy wybuchło powstanie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.