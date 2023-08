Dworzec stacji Bydgoszcz Zachód oficjalnie otwarty po przebudowie. Mamy zdjęcia

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje wyborcze obietnice. Jedną z nich jest sprawny i komfortowy transport publiczny, którego istotną częścią jest kolej. Dziś otwarty dworzec Bydgoszcz Zachód jest na to doskonałym przykładem. Dzięki zakończonej właśnie inwestycji mieszkańcy zyskali nowoczesny, komfortowy, ekologiczny i bezpieczny obiekt, z którego wyruszanie w podróż to przyjemność – mówił Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

- To pokazuje, jak kompleksowo rząd PiS podchodzi do tego zadania. To jest wyraz nowoczesnego państwa. Jeżeli chcemy zachęcać ludzi do ekologicznego transportu, to nie tylko trzeba dbać o ceny biletów, czy jakość połączeń, ale też o standard, który widzimy na dworcach. To wszystko jest ważne - zaznaczył Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.