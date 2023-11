Dwie niedziele handlowe do końca 2023 roku - jest decyzja! W te dni sklepy będą otwarte [kalendarz]

Niedziele handlowe w 2023 roku - aktualny stan prawny

W 2023 przewidziano 7 niedziel handlowych. Do końca roku pozostały już tylko dwie - obie wypadają w grudniu. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, przypadają one 17 oraz 24 grudnia (w przepisach mowa bowiem o dwóch niedzielach handlowych występujących bezpośrednio przed Świętami Bożego Narodzenia).

29 stycznia 2023

2 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023

25 czerwca 2023

27 sierpnia 2023

17 grudnia 2023

24 grudnia 2023

Aktualizacja: Propozycja rządu Mateusza Morawieckiego, by niedzielę handlową z 24 grudnia przenieść na 10 grudnia (z zastrzeżeniem, że można handlować w ten dzień jedynie do godziny 14) przepadła w Sejmie. Pojawił się za to projekt Trzeciej Drogi, który zakłada przeniesienie niedzieli handlowej z 24 na 10 grudnia (bez ograniczeń godzinowych). Zyskał on poparcie sejmowej większości, a 30 listopada zatwierdził go Senat. Teraz czas na podpis prezydenta.