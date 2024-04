Dwie kobiety w szpitalu po zderzeniu osobówki z ciągnikiem siodłowym w miejscowości Broniewek niedaleko Radziejowa Wojciech Mąka

Mocno uszkodzony samochód osobowy i cysterna w rowie, dwie osoby w szpitalu - taki jest bilans zderzenia aut pod Radziejowem w środę (03.04) rano

Do groźnego zderzenia auta osobowego z silosem doszło nad ranem w środę (03.04) w miejscowości Broniewek w gminie Radziejów. Ciągnik siodłowy z cysterną przewrócił się i wpadł do rowu. Dwie kobiety z auta osobowego trafiły do szpitala.