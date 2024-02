Dwie dyrektorki bydgoskich szkół morsują. Były nawet na międzynarodowym zlocie w Mielnie

- Nie mogło nas tam zabraknąć, bo atmosfera na zlocie jest wspaniała. W tym roku uczestniczyło w nim aż 8400 osób - mówi zgodnie Alina Mazur i Anna Janecka. - Co ważne, praktycznie od rana do wieczora zapewniona jest pełna obsługa ratowników wodnych. No i sporo się dzieje. Zlotowi towarzyszy wiele atrakcji, m.in., koncerty, food trucki, balie z gorącą wodą i relaks w saunie. W tym roku motywem przewodnim zlotu był "cyrk", więc tradycyjnie morsy w przebraniach nawiązujących do strojów cyrkowych wzięły udział w paradzie, która przeszła ulicami Mielna aż do plaży. My też się przebrałyśmy.