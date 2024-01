Dwanaście zarzutów dla włamywacza recydywisty z Bydgoszczy. Został złapany na gorącym uczynku Małgorzata Pieczyńska

39-letni bydgoszczanin usłyszał 12 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem, do których się przyznał. Czynów tych dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa. KMP Bydgoszcz

Aż 12 zarzutów usłyszał 39-letni bydgoszczanin, który kilkukrotnie włamywał się na działki ROD, a także do garaży, na teren budowy i do salonu kosmetycznego. Mężczyznę zatrzymali policjanci z bydgoskiego Śródmieścia. Przyznał się do winy.