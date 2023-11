Drzewo genealogiczne - WZÓR. Jak narysować drzewo genealogiczne rodziny?

Chcesz stworzyć drzewo genealogiczne i zastanawiasz się, gdzie szukać informacji, zdjęć, nazwisk, dat urodzenia swoich przodków? Od kogo zacząć zbieranie danych do drzewa genealogicznego rodziny? Jak narysować drzewo genealogiczne? Interesuje Cię dobry wzór, program lub szablon? W artykule znajdziesz sporo cennych porad, informacji i linków do baz danych, które pomogą stworzyć Ci wyjątkowe drzewo genealogiczne!

Tworzenie drzewa genealogicznego stało się w ostatnim czasie bardzo modne. To na pewno dobra zabawa, ale i czasochłonne zajęcie, które wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Do stworzenia rodzinnego drzewa genealogicznego będziesz potrzebował wielu zdjęć oraz informacji, których zdobycie wcale nie będzie łatwe. Jak narysować drzewo genealogiczne rodziny, od kogo zacząć robienie drzewa genealogicznego, gdzie znaleźć wzór lub szablon drzewa? Mamy dla Ciebie sporo cennych porad.

Drzewo genealogiczne rodziny

Najlepiej jeśli zbieranie informacji do drzewa genealogicznego rodziny zaczniesz od siebie i małżonka (jeśli jesteś młodszy i robisz drzewo genealogiczne np. na zajęcia do szkoły - zacznij od swoich rodziców). Na tym etapie będzie najmniej kłopotów z zebraniem zdjęć i podstawowych informacji na temat dat urodzenia, itp.

Drzewo genealogiczne - WZÓR

Czasem bywa tak, że niemal całe archiwum rodzinnych fotografii znajduje się w posiadaniu dalekiej ciotki lub wujka. Jeśli zdjęcia i dokumenty są Ci potrzebne do stworzenia drzewa genealogicznego, trzeba będzie ich odwiedzić i zrobić kopie (można też poprosić o ich przysłanie drogą cyfrową). Wówczas możesz wybrać odpowiedni wzór/szablon drzewa genealogicznego.

Tutaj kilka porad na temat tworzenia cyfrowych kopii materiałów do drzewa genealogicznego (nie licz na to, że daleki krewny odda Ci oryginał wyjątkowego zdjęcia lub dokumentu, miej ze sobą sprzęt i bądź gotowy do wykonania kopii). Nie potrzebujesz skanera , wystarczy dobry aparat w telefonie komórkowym albo aparat cyfrowy.

Zobacz: Małgorzata Szumska wyruszyła w samotną, 1,5-miesięczną podróż śladami swoich przodków. (Dzień Dobry TVN/x-news)

Drzewo genealogiczne rodziny - SZABLON

Jakie dokumenty mogą się przydać? Być może potrzebnego zdjęcia do drzewa genealogicznego nie ma w domowym archiwum, ale znajduje się np. w: dowodzie osobistym,

książeczce wojskowej,

publikacji prasowej Wykorzystuj każdą okazję do rozmów z członkami rodziny, być może okaże się, że mają oni fotografie lub dokumenty, o których nie miałeś pojęcia, a przydadzą się do stworzenia drzewa genealogicznego. Jeśli masz już zebrane informacje na temat rodziców, dziadków i pradziadków czas na ich rodzeństwo (oraz ich dzieci). Zapewne uwzględnienie tych członków rodziny spowoduje, że Twoje drzewo rozrośnie się do kilkudziesięciu pozycji. Oczywiście można szukać dalej - wszystko zależy od tego, ile czasu masz na zbieranie zdjęć i dokumentów, oraz na jak dużym formacie masz zamiar stworzyć drzewo genealogiczne. Wówczas będziesz wiedział, jaki wybrać wzór/szablon drzewa genealogicznego.

Jak narysować drzewo genealogiczne?

Dowiedziałeś się już jak zacząć drzewo genealogiczne oraz jak wykonywać cyfrowe kopie materiałów. Teraz napiszmy trochę o wzorach i szablonach potrzebnych do stworzenia drzewa. Być może zainspirują Cię do tego, jak narysować drzewo genealogiczne. Drzewo genealogiczne [WZÓR, SZABLON]. Jak narysować drzewo genealogiczne rodziny - sprawdź, od kogo zacząć drzewo genealogiczne. Przeczytaj o drzewie genealogicznym Piastów i Jagiellonów pixabay Szukasz wzoru lub szablonu drzewa genealogicznego? Jeśli masz zdolności plastyczne poświęć trochę czasu i narysuj własne niepowtarzalne drzewo genealogiczne. Zaletą takiego drzewa jest to, że to Ty decydujesz gdzie umieszczać fotografie. Lepiej dostosować liczbę gałęzi i miejsc na zdjęcia do zebranych danych i liczby członków rodziny, a nie na odwrót... Oczywiście, jeśli nie potrafisz rysować, zawsze możesz skorzystać z gotowego wzoru/szablonu drzewa. W galerii powyżej znajdziesz kilka wzorów drzew znalezionych na portalu pixabay z darmowymi zdjęciami i grafikami. Warto przeszukać podobne serwisy w poszukiwaniu wzorów i szablonów. A może ktoś z Twoich znajomych ma już stworzone drzewo i pozwoli wykorzystać je jako wzór. Przekształć jego drzewo na wersję cyfrową i w programie graficznym pousuwaj zdjęcia oraz zmodyfikuj gałęzie tak, by pasowały do Twojego drzewa genealogicznego.

Poniżej kilka przydatnych linków. Znajdziecie tu fora genealogiczne oraz bazy danych, które mogą okazać się bardzo przydatne przy tworzeniu drzewa genealogicznego.

Drzewo genealogiczne Piastów i Jagiellonów

Dość popularne są drzewa genealogiczne rodzin królewskich. Z naszych królewskich rodów z pewnością zainteresują Cię drzewa genealogiczne Piastów i Jagiellonów. To doskonały wzór drzewa genealogicznego! Drzewo genealogiczne Piastów.

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie, którzy rządzili (z krótką przerwą) od powstania państwa polskiego do 1370. Jeśli interesuje Cię drzewo genealogiczne Piastów, więcej informacji na ten temat znajdziesz pod poniższym adresem:

Drzewo genealogiczne Piastów Drzewo genealogiczne Jagiellonów.

Jagiellonowie to gałąź dynastii Giedyminowiczów, wywodząca się od Władysława II Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski. Jagiellonowie panowali w Polsce w latach 1386–1572. Jeśli interesuje Cię drzewo genealogiczne Jagiellonów, to informacje na ten temat znajdziesz poniżej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_genealogiczne_Jagiellonów