Drogowcy w Bydgoszczy w środku sezonu zimowego. Dziennie pługosolarki przejeżdżają do 80 km

Bydgoszczanie ma za sobą atak zimy. Pługosolarki, które są do dyspozycji od zaraz, dziennie przejeżdżają od 60 do 80 km ulicami miasta. Jeżeli występują obfite opady, przejazdy każdej z maszyn wydłużają się do ponad 100 km. Na tę zimę zabezpieczono ponad 5 tys. ton soli.