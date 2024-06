Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [30.06.24]

Dodatki do emerytury - lista

W Polsce jest ponad 6,5 miliona osób otrzymujących emerytury, a przeciętna wysokość rent i emerytur wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 3516,95 złotych.

Oprócz podstawowego świadczenia emerytalnego, wielu osobom przysługują również dodatki. Aby je otrzymać, należy spełnić określone warunki, a w niektórych przypadkach również złożyć właściwy wniosek do ZUS.

Wśród dodatkowych świadczeń wypłacanych do emerytury możemy wymienić m.in. dodatek pielęgnacyjny, kombatancki oraz kompensacyjny. Wysokość tych świadczeń co roku jest waloryzowana i obecnie wynoszą one: