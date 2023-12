DK nr 10 była zablokowana po wypadku niedaleko Bydgoszczy. Zderzyły się dwie ciężarówki

W czwartek, 21 grudnia, na wysokości Makowisk na Drodze Krajowej nr 10, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i jednego osobowego. Kierowca osobówki został zakleszczony w pojeździe. Interweniowali strażacy. Konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych, by wydobyć poszkodowanego. Po wydobyciu mężczyzny z pojazdu, został on przebadany na miejscu przez ratowników medycznych, a następnie przewieziony do szpitala. Hospitalizowano również pozostałych uczestników zdarzenia. Po godz. 8.00 na miejscu nadal działały służby drogowe. Droga w miejscu wypadku była nieprzejezdna w obie strony!

O godz. 14.18 trasa nadal była częściowo nieprzejezdna w miejscu wypadku.

W tym miejscu doszło do wypadku: