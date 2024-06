Dawid Żydlewski - młody bydgoszczanin za kółkiem. Prędkość aut dochodzi do 230 km/h

Debiut w nowej serii Dawid Żydlewski może zaliczyć do udanych.

W motorsporcie zakochał się w wieku 9 lat, w dorobku ma już m.in. kartingowe wicemistrzostwo kraju. Od czerwca ściga się samochodem po włoskich torach. Na tym nie zamierza jednak poprzestać.

Przygoda Dawida Żydlewskiego, rodowitego bydgoszczanina, z motorsportem zaczęło się w 2016 roku. Wtedy, wraz z tatą, odwiedził tor w Poznaniu. - Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem wówczas wyścigi gokartów. Bardzo mi się to spodobało i zapragnąłem spróbować swoich sił w tym sporcie. Zaczęliśmy szukać teamu, który mi to umożliwi – wspomina 17-latek z Wyżyn. Zespół udało się znaleźć dość szybko, ale nauka trwała dość długo. Kilka lat. Wiele zmieniło się w 2022 roku, gdy Dawid dostał angaż w teamie WYRZYKOWSKI Motor-Sport. - To profesjonalny zespół. W ubiegłym roku w jego barwach wywalczyłem tytuł kartingowego wicemistrza Polski DD2 Max. To najwyższa i najszybsza seria – dodaje. Choć dla przeciętnego kibica wyścigi gokartów wydają się być łatwe, to wcale takie nie są. Trzeba być bardzo skoncentrowanym, przeciążenia dochodzą do 4 g. Kierowca musi przy tym znaleźć odpowiedni balans jeżeli chodzi o wagę ciała. - Jeżeli zawodnik jest szczupły, to ma lepszą kondycję. Nie może jednak zapomnieć przy tym o silnych mięśniach, przede wszystkim szyi oraz rąk – kontynuuje 17-latek.

- Wiele osób myśli, że wsiadam za kierownicę i tylko kręcę nią w prawo i lewo. Za tym kryje się jednak wiele godzin treningu. Jeżeli chodzi o mnie, to ćwiczę praktycznie codziennie: bieganie, jazda na rowerze, pływanie, boks, siłownia - wymienia Żydlewski. - Teraz, po przesiadce do samochodu wyścigowego, dochodzi jeszcze sauna, która pozwala przyzwyczaić się do wysokich temperatur. W aucie temperatura dochodzi bowiem do 80 stopni Celsjusza. W czerwcu młody bydgoszczanin podpisał kontrakt z firmą Mercedes i rozpoczął ściganie w serii GT 4 Italy. Wyścigi odbywają się we Włoszech. - Aby się rozwijać, trzeba było pożegnać gokarty i rozpocząć jazdę w samochodzie. Już w listopadzie wysyłaliśmy swoje oferty do różnych teamów. Odezwał się Mercedes, z którym podpisałem kontrakt – opowiada Dawid, reprezentujący obecnie team Lema Racing.

Same umiejętności nie były jednak decydujące. W motorsporcie, aby zaistnieć, kierowca często musi wnieść także swój kapitał. - Tutaj było podobnie. Niestety, wielu sponsorów nie mam, ścigam się głównie dzięki wsparciu finansowemu rodziców. Z tego miejsca chciałbym im za to bardzo podziękować. Żydlewski w nowej serii (prędkości aut dochodzą do 230 km/h) zadebiutował w połowie czerwca na torze Vallelunga w Rzymie. Zajął dziesiąte oraz piąte miejsce. Mogło być lepiej, ale w pierwszym wyścigu otrzymał 5-sekundową karę, co przesunęło go o kilka pozycji w klasyfikacji. - Debiut mogę zaliczyć do udanych. Szkoda kary czasowej, ale ja cały czas się uczę. W kolejnych startach powinno być coraz lepiej. Do końca rywalizacji pozostały jeszcze trzy rundy – opowiada 17-latek, który karierę sportowca łączy z nauką w 2. klasie Technikum Menedżerskiego, mieszczącego się przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy.

- To szkoła bardzo przyjazna młodym ludziom, którzy chcą rozwijać swoje pasje. Często nie ma mnie na zajęciach, ale dyrekcja i nauczyciele idą mi na rękę. Bardzo im za to dziękuję. W podstawówce nie zawsze tak było. Niektórzy nauczyciele mówili, że karting to w ogóle nie jest sport. Jakie marzenia ma bohater naszego artykułu? - Zbierać doświadczenie, rozwijać się, by w przyszłości ścigać się w szybszych seriach. Moim celem jest reprezentowanie teamu fabrycznego, na przykład Mercedes czy Porsche, w wyścigach długodystansowych – odpowiada. - A Formuła 1? - dopytujemy.

- Wiele osób pyta mnie o starty w Jedynce. Jestem jednak realistą. By ścigać się w najszybszej samochodowej serii świata potrzebne są naprawdę ogromne pieniądze… - kończy Dawid Żydlewski

