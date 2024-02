Dachowanie po zderzeniu dwóch aut. Groźny wypadek na trasie Chrośna - Solec Kujawski

Służby ratunkowe dostały informację o wypadku o godzinie 13.45. Jak przekazują strażacy z OSP w Solcu Kujawskim, informacja szybko została przekazana dzięki systemowi e-call. To automatyczny system powiadamiania o wypadkach drogowych. Do służb trafiła wiadomość, że miał miejsce wypadek wraz z danymi o lokalizacji zdarzenia (na trasie z miejscowości Chrośna do Solca Kujawskiego).

Na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej (z KM PSP w Bydgoszczy, OSP Solec Kujawski i OSP Nowa Wieś Wielka), policję i dwie karetki pogotowia. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że doszło do zderzenia dwóch aut osobowych, a jedno z nich dachowało.