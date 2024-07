Czy dwie stare wierzby na Wyżynach pójdą pod topór? SM Budowlani: Nic nie jest jeszcze przesądzone

Część mieszkańców chce ratować wierzby i planuje zbierać podpisy w obronie drzew

Niedawno (24 czerwca) na klatkach schodowych w bloku przy ul. Wiosny Ludów 8 pojawiła się informacja , że po zgłoszeniach od mieszkańców Administracja Osiedla "Na Wyżynach" SM Budowlani planuje wystąpić do Urzędu Miasta Bydgoszczy z wnioskiem o zamiarze wycinki tych drzew. Poinformowano też mieszkańców, że w ciągu 30 dni mogą zgłosić spółdzielni swoje ewentualne sprzeciwy oraz że w razie, gdyby doszło do wycinki, w zamian za usunięcie drzew dokonane zostaną nowe nasadzenia na terenie nieruchomości.

- Z tego, co wiem to na zebraniu z mieszkańcami, które odbyło się w SP nr 38 tylko jedna osoba zgłosiła konieczność wycinki, bo połamane czasem przez wiatr gałęzie lub opadające wówczas gałązki stanowią zagrożenie - mówi pani Grażyna. - Jest grupa osób, która chce przygotować pismo i zebrać podpisy od mieszkańców w obronie tych drzew. Ciekawi jesteśmy też, czy do spółdzielni wpłynął wniosek na piśmie za wycinką i ile osób się pod nim podpisało? Musimy ratować te drzewa. Przecież one są monitorowane przez spółdzielnię. Spore gałęzie, które mogłyby być ewentualnie niebezpieczne, są obcinane na bieżąco, więc po co zaraz wycinać całe drzewa?